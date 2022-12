Phisikk du role – Merloni | un gentleman in politica

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ci sono due modi per un imprenditore di avvicinarsi alla. Uno è quello che abbiamo imparato a conoscere allo scoccare della Seconda Repubblica, e lascia un retrogusto un po’ ambiguo, con un passo incerto sull’orlo del conflitto d’interessi, in una logica di presidio dei luoghi di decisione a tutela degli affari. Propri. Un altro modo è quello di chi arriva allasospinto da una passione sociale e civile, per portare il suo impegno a sostegno di principi, valori e modelli di sviluppo che possono dire qualcosa di senso al Paese. Francescoappartiene a questa seconda categoria, più rara, ma che affonda le sue radici nelle origini della Repubblica, quando potevi trovare in Parlamento personalità come Enrico Falck, capitano d’industria, ma anche partigiano bianco, ispirato dal senso civico più alto. È dalla passione ...