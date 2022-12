(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Che “delsiapiù” lo recita un antico e diffuso proverbio popolare, a testimoniare come troppo spesso l’invidia per gli altri, per quel che sono e per quel che hanno, prevalga persino sul proprio orgoglio personale. Ora, ‘delpiù!’, con tanto di punto esclamativo, è anche il titolo della commedia chenella triplice veste di autore, regista e attore mette in scena fino al 8 gennaio al teatrodi Roma, supportato e anche ‘sopportato’ come personaggio teatrale da Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo. La vicenda ruota attorno alla figura di Mario ...

Adnkronos

'Con mio fratellonegli anni Ottanta - che erano l'epoca di Reagan, di Craxi, della Thatcher, ... E la critica ideologica del tempo, soprattutto quella di sinistra, scambiò i nostri filmdei ...In compagnia del fidanzatoBeretta, Giulia De Lellis si sta concedendo una vacanza da sogno ai Caraibi. Qualcosa, però, non sta andandoil verso giusto, tanto che l'influencer romana l'ha ribattezzato il ' viaggio ... Per Carlo Buccirosso, "L'erba del vicino è sempre più verde" al Quirino Investito da un'auto mentre era in bici, un uomo di 28 anni è morto nella notte all'ospedale di Pordenone. Il giovane è stato centrato in pieno nella tarda serata ...Recco – Conto alla rovescia e divertimento anche nel Golfo Paradiso e in val Petronio. A Recco è tutto pronto per salutare il 2022 all'insegna di musica, ballo e allegria. La festa, organizzata dal Co ...