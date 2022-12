Lecce | bimba di due anni muore per complicanze dell’influenza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tragedia nel Salento. Una bambina di duee mezzo di Scola, comune in provincia di, è morta in ospedale. La piccola era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Sacro Cuore di Gallipoli. Secondo quanto riportato da “Leggo”, le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime: laaveva la febbre molto alta. Da qui la necessità di trasferirla all’ospedale Vito Fazzi di, dove la piccola è stata ricoverata in Rianimazione. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Leggi anche l’articolo —> Bimbo di 6ridotto in fin di vita: la terribile scoperta sul compagno della nonna Dramma nel Salento: unadi duee mezzo di Scola, frazione di Gallipoli, è morta a causa ...

ilmessaggero.it

... Home Cronaca Ricoverata per influenza, muore a due anni e mezzo Ricoverata per influenza, muore a due anni e mezzo 30/12/2022 - 02:08 Redazione Cronaca 0 2.696- Unadi due anni e mezzo ...La morte della bambina si è verificata presso l'ospedale Vito Fazzi di, laera stata ricoverata tra Natale e Santo Stefano.uccisa dalle complicazioni dell'influenza In un primo ... Tragedia a Lecce, bimba di due anni muore per le complicanze dell'influenza Una bambina di due anni e mezzo è morta ieri sera in provincia di Lecce, dopo essere stata portata in ospedale con una febbre alta. La piccola, ultima di tre figli di una coppia, aveva iniziato a star ...Tragedia nel Salento, una bimba di due anni e mezzo di Sannicola, comune in provincia di Lecce, è morta in ospedale. La piccola era stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Sacro… Leggi ...