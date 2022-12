Inter | Lautaro rientra ad Appiano | “Felice di essere tornato”

Martinez è tornato ad allenarsi con l'. Dopo la finale del Mondiale vinta dall'Argentina, l'attaccante nerazzurro ha beneficiato di alcuni giorni di pausa e ieri è tornato a Milano. Oggi ...Come una montagna che si staglia oltre le colline: sai che c'è, la vedi già con ore e giorni di anticipo rispetto a quando la raggiungerai, se la raggiungerai. Da quando a fine novembre l'è tornata a lavorare al servizio di Simone Inzaghi, è sempre bastato alzare lo sguardo per capire che all'orizzonte l'obiettivo è stato il Napoli, costantemente. L'Everest della sfida alla ...Lautaro Martinez è tornato ad Appiano Gentile: l'attaccante dell'Inter, campione del mondo con l'Argentina, ha terminato le sue "vacanza" ...Primo allenamento per l’argentino dopo la vittoria ai Mondiali: per il numero 10 lavoro personalizzato. Seduta defaticante per chi ha giocato contro il Sassuolo ...