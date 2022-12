Cgia | a Sud è sorpasso | ci sono più pensioni che stipendi

CGIA

Per quanto concerne il risultato "anomalo" del, segnala che, rispetto alle altre ripartizioni geografiche d'Italia, il numero degli occupati è sensibilmente inferiore. Infine laevidenzia ...Lasegnala che tra il 2014 e il 2022 la popolazione italiana, nella fascia di età più ... Per quanto concerne il risultato "anomalo" del, va segnalato che, rispetto alle altre ripartizioni ... NEL SUD PAGHIAMO PIU' PENSIONI CHE STIPENDI | CGIA MESTRE We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Non serviva un’analisi stati ...Tutte le regioni del Mezzogiorno presentano un numero di occupati inferiore al numero degli assegni pensionistici erogati ...