Bayern Monaco | i tifosi a De Ligt | “Per favore Matthijs non sciare”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In casa, isono molto contrari e preoccupati delle vacanze sulla neve dei loro calciatori. Qualche settimana fa infatti, Manuel Neuer si era fratturato la gamba sciando, ed è quindi stato costretto già a chiudere la stagione. Ebbene, sui social, ihanno scoperto che il difensore olandese Desi trova con la compagna sulle montagne del Cervino. Sotto il post post, in tantissimi hanno inviato diversi messaggi invitandolo a nonper evitare infortuni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) SportFace.

