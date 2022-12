Ascolti TV | Giovedì 29 Dicembre 2022 Una Scomoda Eredità prende il largo 22 6% | Pelè 11 5% | Frozen non sfonda 5 5% Il 14 5% per la conferenza della Meloni su Rai1 Al pomeriggio | Terra Amara 20% rianima Canale 5 | Bortone 16% 14 3% presentazione | Diaco 3 1%

(Di venerdì 30 dicembre 2022) UnaNella serata di ieri,29, super il ciclo Purchè Finisca Bene Unaha interessato 3.866.000 spettatori pari al 22.6%. Su5 il filmin omaggio al campione scomparso ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai22 – Il segreto di Arendelle ha interessato 999.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle ha intrattenuto 1.109.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 La vita straordinaria di David Copperfield ha raccolto davanti al video 564.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rete4Planet II – Incanto di Ghiaccio totalizza ...

TPI

Ancora un successo diper la sesta stagione di 'Purchè finisca bene': il film 'Una scomoda eredità', ultimo episodio del ciclo, andato in onda ieri,29 dicembre, in prima serata su ...Canale 5 è leader in prima serata e nelle 24 ore sul pubblico attivo con il 17.04% di share (3.051.000 spettatori totali) e il 15.59% di share e (1.363.000 spettatori totali). Ieri,29 dicembre 2022, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima e seconda serata con 7.646.000 spettatori totali (42.57% share attiva) e 3.681.000 spettatori totali (42.95% share attiva). Canale ... Ascolti tv giovedì 29 dicembre: Una scomoda eredità, Pelè, Frozen 2