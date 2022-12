Amate la città dove vivete

SiViaggia

Voi, mariti,le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori ... Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una...Voi, mariti,le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori ... Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una... In viaggio nelle città medievali del mondo più amate dagli stranieri