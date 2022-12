Terremoto in Calabria | nessun danno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Alle 13.38 di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, una scossa didi magnitudo 4.0 si è verificata sul versante cosentino del Mar Tirreno, distintamente avvertita a Cosenza e provincia, con epicentro individuato a largo di Paola e ad una profondità di circa 28 chilometri. Fortunatamente, al momento, non si registrano danni a cose o persone. Ildi questo pomeriggio, seguito da due ulteriori scosse di minore intensità tra le 13.43 e le 13.45, è avvenuto all’indomani dell’anniversario delcalabro-siciliano che il 28 dicembre 1908, in soli trentasette secondi, mise in ginocchio le città di Messina e Reggio. Magnitudo 7.1, la scossa avvenne alle 5.20 della mattina: ildi Messina è ancora oggi, per numero di vittime, la catastrofe naturale più grande mai ...

Una scossa didi magnitudo 4.0 è stata avvertita alle 13:38 di oggi al largo della, in particolare nella provincia di Cosenza. Il sisma è stato percepito anche sulla costa campana. Tante le ...Registrate scosse di magnitudo compresa tra 2.1 e 4.0 nel Tirreno Meridionale, al largo della. Il fenomeno sismico è stato registrato dall' Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel primo pomeriggio di giovedì 29 dicembre. Terremoto nel Tirreno, scossa avvertita in Calabria e in Campania: testimonianze e dettagli Prima la lite, poi le minacce di morte e in seguito il tentativo di entrare in un appartamento dopo il rifiuto alla richiesta di collocare un’antenna parabolica ...ROMA (attualità) - Da questa mattina trema il fondo marino di fronte alle coste calabresi: l'immenso vulcano è a soli 60 chilometri ilmamilio.it - contenuto esclusivo Ben 6 scosse di terremoto, la ...