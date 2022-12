Sissi 2 trama completa

TPI

...di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa... Su Canale 5 dalle 21.47e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e ...Serie tv2:prima puntata in onda mercoledì 28 dicembre 2022partorisce Rudolf, l'erede al trono d'Asburgo. Poco dopo, Bismarck comincia a minacciare la supremazia austriaca sulla ... Sissi 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione su Canale 5 Stai cercando gli episodi in replica Sissi 2 stagione Debutta da mercoledì 28 dicembre 2022 in prima visione su Canale 5 l’atteso secondo capitolo della serie tv tedesca ideata da Brigitte Muller e ...Sissi torna su Canale 5 con la seconda stagione e fa il boom di ascolti. La serie tedesca nella seconda parte è composta da 6 episodi suddivisa in 3 prime serate mercoledì ...