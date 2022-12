(Di giovedì 29 dicembre 2022) Pauloè ripartito con il piede giusto dopo la pausa per i Mondiali, vincendo subito con il suo Lille e portandosi al sesto posto in classifica, a solo un punto dalla quinta posizione occupata ...

Corriere dello Sport

Nel 2 - 0 al Clermont ha catturato maggiormente l'attenzione la furia del tecnico ex, che ha perso la testa contro l'allenatore ...Una vecchia conoscenza della, l'attaccante Bojan Krkic, ha sbloccato una serie diche comprende anche il club giallorosso. Bojan, come dimostra un video pubblicato dallo stesso calciatore sui social, possiede una ... Roma, ti ricordi Fonseca L'ex allenatore perde la testa durante la partita: feroce battibecco in campo Il tecnico portoghese, attualmente al Lille, è andato su tutte le furie durante la sfida contro il Clermont: scontro durissimo contro l'allenatore avversario ...Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - "È una squadra noiosa, gioca un calcio sparagnino, che non mi piace. Poi può vincere perché Mourinho è un maestro nel vincere". Lo dice l'ex direttore sportivo ...