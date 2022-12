Ma la relazione con il conte è accaduta realmente? Cosa c' è di vero?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Appuntamento stasera su Canale 5 alle 21.20 con la seconda puntata di Sissi 2, la serie-evento di produzione tedesco-austriaca che sta incollando al piccolo schermo un po’ tutta l’Europa. Al centro della storia c’è l’Imperatrice d’Austria descritta però in modo nuovo, più moderno, nulla a che fare con il personaggio fiabesco e romantico a cui ci ha abituato Romy Schneider nella classica trilogia su Sissi di fine Anni Cinquanta. Questa Sissi è una sorta di eroinamporanea. Volitiva, ribelle, indipendente, estremamente sexy e anche astuta diplomatica che, con il suo fascino, riesce a condizionare la politica in un momento in cui la guerra minaccia l’Europa di fine Ottocento. A interpretarla una intrigante Dominique Devenport. ...