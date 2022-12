Jorginho vuole tornare a Napoli | è disposto a spalmarsi l’ingaggio su più anni Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022), maè un ostacolo per il presidente De Laurentiis. Lo scrive. “Nel futuro dipotrebbe esserci il suo passato. Il centrocampista italo-brasiliano, in scadenza di contratto col Chelsea a giugno, sta riflettendo sul da farsi e cerca di non affrettare le scelte. Il suo sogno èal, la squadra che lo ha fatto diventare un top player come regista, ma Newcastle e Barcellona hanno già fatto passi importanti per averlo”. Il rapporto dicon il Chelsea è ai titoli di coda, a fine stagione saluterà il club a parametro zero. “Lui aspetta una mossa da parte dele del suo presidente De Laurentiis. Desidera ...