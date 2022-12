Ginnastica ritmica | abusi psicologici e vessazioni alle Farfalle | indagati due tecnici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La Procura di Monza ha iscritto nel registro degliper maltrattamenti e presuntesu due atlete, duedell’accademia internazionale didi Desio, Monza. Le indagini vanno avanti da tempo per accertare la veridicità di denunce circaai danni delle ex Farf. Le due ex atlete sono state sentite dai magistrati La documentazione del caso è in mano al procuratore Claudio Gittardi che sta coordinandole indagini delle forze dell’ordine. Attività investigativa che si è rivelata assai articolata, anche a causa di quanto è emerso. Le due ex atlete sono state sentite dai magistrati, ai quali hanno raccontato quanto succedeva e cosa hanno dovuto subire. Sono emerse notizie circa umiliazioni e anche violenze psicologiche ai ...