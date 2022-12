Frosinone vs Ternana

umbriaON

...00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:00 Como - Cittadella 2 - 0 15:00 SPAL - Pisa 0 - 1 15:00 Südtirol - Modena 0 - 2 15:00 Venezia - Parma 2 - 2 18:003 ......pensa a risol­vere i problemi alquanto palesi che ci ritroviamo all'interno dell'ambiente...perché non utilizza atti pratici Non volendo entrare in merito a ciò che è successo a... Ternana, così non va. A Frosinone una lezione senza reazione L’attaccante, di proprietà dell’Inter, ha ripagato la fiducia di Fabio Grosso siglando la rete del momentaneo 1-0 al 36' del primo tempo: una girata sotto la traversa… Leggi ...E’ una Ternana delusa e depressa, quella che ha terminato il girone di andata con una netta sconfitta per 3-0 a Frosinone, la seconda consecutiva con lo stesso punteggio dopo quella in casa contro il ...