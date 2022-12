Emma morta a 41 anni per difendere le figlie Omicidio choc in casa dopo una rapina

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022)era una mamma di 41. Parliamo al passato perché la donna è stata assassinata insua, a seguito di un furto. La donna di Brisbane, Australia, è stata uccisa a colpi di fendente al petto da uno dei ladri che stava tentando di fare il colpaccio indella donna.Lovell, è deceduta la notte di Santo Stefano, mentre aerano presenti anche le due sue. Itori, nonché assassini, sono una banda di adolescenti che hanno tra i 16 e i 18. Una vicenda che ha scioccato non poco tutta la comunità australiana e che non lascia molto spazio a interpretazioni. Un gruppo di ragazzi è entrato in unaper derubarla e non si sa bene con quali altre intenzioni, poi hanno ucciso a coltellate ...