È possibile non far partecipare un alunno indisciplinato ad un viaggio di istruzione?

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Da un lato chi sostiene che l'esclusione da una Gita scolastica possa aggravare il senso di emarginazione per l'dal comportamento scorretto, dall'altro chi invece crede che un "No", in determinate circostanze, possa risultare più formativo rispetto ai troppi semplici "Si". Non c'è una Legge specifica che dichiari inammissibile l'esclusione per comportamento inadeguato di uno studente dald'; c'è però la regolamentazione interna delle istituzioni scolastiche, dotate di autonomia organizzativo-didattica, condivisa quindi sottoscritta, fin dall'atto dell'iscrizione, da studenti e famiglie. L'articolo .

Il Fatto Quotidiano

... per togliere cavilli e vincoli che sono controproducenti e per quantodare dei segnali sulla tassazione, anche se per le risorse a disposizioneabbiamo potuto farlo con l'impatto che ...C'è poi Fallout 76 (PS4) e anche in questo casoservono molte presentazioni. È l'action - RPG ... Si consiglia di farlo il prima: si avrà così poi modo di scaricarli e installarli senza ... Un frigorifero che non inquina è possibile: la nuova tecnica “ionocalorica” sviluppata da due… Ormai a quarant'anni dalla legge 184/83, i bisogni dei bambini senza famiglia sono cambiati. Nuovi modalità, non strutturate e organizzate nelle forme classiche dell’accoglienza, si fanno strada nella ...Per gli amanti di Apple ci sono numerosi modelli di iPhone a prezzi davvero convenienti su eBay. Si tratta di ricondizionati, ma praticamente come nuovi, dall'iPhone SE fino al 13 Pro.