Covid | torna l’incubo | non provate a rifare i lockdown

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Zuppa di Porro. Tre notizie su tutte: la sindrome cinese, il papa emerito sta male, molto male, e approvato il decreto sicurezza. Grossman sembra Saviano sulle elezioni in Israele, dice che è il caos. Gramsci altro che Berlinguer sulla questione morale. Ex Ilva salavata con i nostri soldi, Ita dicono che sia la volta buona e fuga dalle Polizze Vite. Wsj i banchieri non si beccano più i bonus Tra le poche librerie con il Padreterno è liberale in vetrina la Libreria Buona stampa di Courmayer: se siete da quelle parti e volete comprare andate da loro. #rassegnastampa29dic L'articolo proviene da Nicola Porro.

Nicola Porro

Il, dunque,a spaventare il mondo in scia, ormai, alla situazione fuori controllo in Cina dove l'attenzione si concentra sulla XBB.1.5, che sta circolando da ottobre e che è il risultato ...È più di un semplice dejavu. Il- 19a preoccupare in Europa. E ancora una volta, in Europa entra dalla Cina . Circa un terzo dei passeggeri di voli provenienti dalla Cina risulta positivo ai test di controllo . Sono ... Zuppa di Porro 29 dicembre 2022 È più di un semplice dejavu. Il Covid-19 torna a preoccupare in Europa. E ancora una volta, in Europa entra dalla Cina. Circa un terzo dei passeggeri di voli provenienti ...“ Il Settore Cappello in Italia ha registrato anche nei primi nove mesi del 2022, pur in presenza ancora degli effetti collaterali delle nuove sanzioni e restrizioni dovute all'inaspettata guerra Russ ...