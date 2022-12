Cade da 5 metri | Carlo muore a 36 anni mentre è a lavoro | lutto in Valle Caudina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ morto per le ferite riportate dopo una caduta da 5d’altezzaClemente, 36enne di San Martino, coinvolto ieri in un incidenteera intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto in una zona al confine tra i territori di Orvieto e Castel Viscardo, in provincia di Terni. Il 36enne, dipendente della Ispea (una ditta che lavora in subappalto per la Snam), secondo le prime ricostruzioni, durante i lavori, si sarebbe trovato in piedi sul margine dello scavo, realizzato per interrare le condotte del metano nell’area del fosso di Romealla, quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuotondo con la testa in avanti. La sfortuna ha voluto che battesse il capo su una pietra sporgente dal terreno che non gli ...