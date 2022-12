Urus è la Lamborghini più venduta al mondo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un successo indiscutibile. Lasi è già affermata come il modello più venduto aldell’azienda italiana, superando le 21.000 unità. Per questo motivo, il marchio di Sant’Agata Bolognese ha deciso di presentarne due nuove versioni:S e Performante. Le due vetture sono accomunate dal motore V8 biturbo 4.0 da 666 cavalli.

Nella prima seminale a sfidarsi erano la Ferrari 296 GTB e laPerformante, con la berlinetta a sei cilindri del Cavallino a primeggiare in modo netto grazie ad un totale di 392 voti ...Dopo la fase a gironi dunque è stata la volta del primo turno a eliminazione diretta, ad affrontarsi Maserati MC20 Cielo e Jeep Avenger, Ferrari Purosangue contro Fiat 500X ,... Lamborghini Urus, successo senza confini per il super Suv La Lamborghini Urus è diventata la vettura più venduta al mondo del marchio italiano: ed ora tocca alle versioni Performante e S.Sarà che “dos est meglio di one”, come nel celebre storpiato claim della pubblicità di qualche anno fa, ma resta il fatto che Urus è il modello più venduto al mondo del brand (oltre 21.000 unità) e me ...