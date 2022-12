Ultime Notizie Roma del 28-12-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Sottosegretario all’economia Federico freni ha parlato di pensione in un’intervista al Messaggero spiegando che la scelta e Chiara quota 41 è un metodo non uno spot solo ragioni di costo hanno richiesto l’inserimento di un coefficiente anagrafico 62 anni ma il futuro è incerto l’azzeramento progressivo del limiti di età quindi si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età andiamo in Ucraina La guerra è giunta al 300 tesimo giorno colloquio telefonico tra zielinski e meloni il premier italiano ha invitato il presidente ucraino ache ha confermato il pieno sostegno politico militare economico umanitario dell’Italia a Kiev Inoltre se possibile forniremo sistemi di difesa aerea ha detto il Ministro della Difesa ...