Traffico Roma del 28-12-2022 ore 09 | 30

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e Tiburtina intenso ilsul tratto Urbano della A24 concludi tra Portonaccio e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via dei Campi Sportivi e Corso di Francia verso lo stadio Olimpicoin coda anche la via Salaria tra via dei Prati Fiscali l’aeroporto dell’Urbe partiti questa mattina nuovi lavori di potatura in via di Torpignattara con chiusura in fascia oraria 7:18 tra via Pietro rovetti via Casilina deviata anche la linea bus 409 lavori di potatura da oggi è Fino al prossimo 30 dicembre anche in via Antonio Labriola con modifiche alla viabilità fascia oraria 817 chiuso lo ricordiamo per lavori il tratto della via Appia tra via delle ...