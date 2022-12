LA NAZIONE

L'azienda sanitaria conta di recuperare un milione e 740mila euro per le false autodichiarazioni del 2018. Ci sono 60 giorni di tempo per pagare. Chi è vittima di errore può inviare la ......acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di... avere un patrimonio mobiliare inferiore aeuro . Questo limite è innalzato di 2mila euro per ... Ticket, 6mila evasori L’Asl invia i verbali Certificata l’esenzione senza averne diritto L’azienda sanitaria conta di recuperare un milione e 740mila euro per le false autodichiarazioni del 2018. Ci sono 60 giorni di tempo per pagare. Chi è vittima di errore può inviare la documentazione ...Prosegue l'attività di recupero crediti dell'Ausl Toscana Centro avviata in modo massivo da alcuni anni, in seguito agli esiti controlli sulle ...