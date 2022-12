Sci | Bassino | ' contenta di questi due giganti | ho chiuso l' anno in bellezza'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Semmering, 28 dic. -(Adnkronos) - “E' stata una lotta anche oggi e sonodidueper chiudere l'in. Oggi è stata tosta interpretare le due manches, perché la prima era molto dritta, molto particolare mentre la seconda era segnata e buia". Queste le parole di Martadopo il terzo posto nel gigante di Semmering, stesso risultato di ieri. "Sono felice comunque di come son riuscita a gestire il tutto e di come sta andando -aggiunge la 26enne piemontese-. Cercherò di continuare a sciare così, cercando di giocarmela in tutte le gare, sapendo che posso farlo e quindi guardo avanti. Andrò qualche giorno a casa per poi ripartire per un gennaio molto intenso”.

Venticinquesimo podio in carriera per Marta, che chiude terza nel gigante di Coppa del Mondo dia Semmering (Austria), vinto dalla solita Mikaela Shiffrin, al 79° trionfo, che concede il bis dopo il successo di ieri. Seconda la ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta Per la quarta volta consecutiva l'azzurra centra il podio. Quarto tempo invece per Federica Brignone SEMMERING (Austria) - Marta Bassino conclude al 3° posto lo slalom gigante di Semmering in Austria, ...Terza, come ieri. Altro fantastico risultato per Marta Bassino nella Coppa del mondo di sci alpino a Semmering. Nel secondo gigante consecutivo nella località austriaca, la campionessa cuneese sale di ...