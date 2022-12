Papa Francesco | “Pregate per Benedetto XVI | è molto malato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemerito, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, èam, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla chiesa fino alla fine”. Queste le parole dioggi, 28 dicembre 2022, a conclusione dell’udienza generale in aula Paolo VI. Parole che hanno generato apprensione per ilemerito, Joseph Ratzinger (95 anni) che nel 2013 ha rinunciato alto. Subito dopo il Conclave elesse Jorge Mario Bergoglio. Da quasi dieci anni ilemerito abita dentro il Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae, insieme al segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein, e alle “Memores Domini”, ...