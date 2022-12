Paolo Calissano | il fratello | Non è morto per droga ma si è suicidato

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A un anno dalla morte di, ilRoberto, in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che l’attore si sarebbefu trovato, la notte del 29 dicembre del 2021 nella sua casa di Roma, nel quartiere della Balduina. Oggi ilRoberto, imprenditore, ha voluto parlare di quel tragico giorno spiegando quale è stata, con una certa sicurezza, la causa della morte di. Sulla sua morte la procura di Roma aveva aperto un’inchiesta. E oggi ilRoberto annuncia la chiusura con archiviazione. Secondo le indagini“non a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi”.

Così Roberto. La vita dell'attore( La dottoressa Giò, General Hospital, Vivere , per citare alcune sue fiction ma anche Palermo Milano solo andata e Cucciolo tra i film interpretati durante la sua carriera) si ...Leggi anche Com'è morto, il mistero dell'attore trovato senza vita: la porta lasciata aperta e le medicine "non si è suicidato", le indagini sulla morte dell'attore ... «Paolo Calissano si è suicidato, la droga non c’entra»: parla il fratello Roberto Svelate le cause della morte dell’attore, parla il fratello: “Intossicazione da farmaci antidepressivi” Ci sono delle morti difficili da ..."Aspirava al diritto all'oblio", questo e altro nelle parole di Roberto, fratello del compianto Paolo Calissano che sostiene la tesi del suicidio ...