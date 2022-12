“Non sta bene” GF Vip 7 | l’allarme sulla concorrente da Antonino | “Ma non avete visto cosa fa?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Momento complesso nella casa del GF Vip per Nikita Pelizon. La modella e influencer 28enne sta attraversando giorni difficili tra le mura di Cinecittà ed è sempre più isolata dopo la lite con Luca Onestini in diretta che l’ha attaccata per le frasi su Sarah Altobello e l’ha accusata di aver finto di essere “sedotta e abbandonata” solo per intenerire il pubblico. L’influencer crede che lui l’abbia illusa, “Aiutami a vederti come amico, non darmi buongiorno e buonanotte. Non mi comporterei come ti sei comportato tu”. Nikita Pelizon è stata travolta da un’altra polemica dopo che Luca Onestini ha riportato un pettegolezzo che le avrebbe fatto l’influencer su Sarah Altobello. “Faceva cose strane fuori quando andava a cena con certe persone”, avrebbe detto Nikita a Luca. Menre Sarah Altobello è convinta che i pettegolezzi messi in giro da Nikita sarebbero solo il frutto di un’insofferenza ...