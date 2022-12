Meteo mercoledì | anticiclone | ma anche alcune piogge al Centro-Nord I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il blando fronte atlantico che martedì lambisce ilItalia uno nuovo si avvicinerà alle latitudini-meridionali europee, indebolendo l’posizionato in area mediterranea. In questo caso le conseguenze sull’Italia saranno leggermente più incisive rispetto al tentativo precedente, quanto ad intensità e distribuzione delle precipitazioni, seppur non si tratterà certo di una perturbazione organizzata.MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE: il flusso di correnti umide mediamente occidentali che precede l’avanzata del fronte darà luogo ad una nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche con qualche pioggia sparsa in Toscana, in moderata intensificazione in serata. Permarranno cieli grigi e foschi alcon ...