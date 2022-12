Matino | due incendi | sette auto distrutte Nella notte

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In un rogo sono andate a fuoco cinque vetture. Nell’altro, bruciate dueper cause da dettagliare. Interventi dei vigili del fuoco. L'articolo: due proviene da Noi Notizie..

LeccePrima

Dario Edoardo Viganò, il teologo Don Gennaro, e ancora, Serena Rossi e Luca Zingaretti. Il resto viene dalle Teche Rai. "Analizzare le emozioni che ci hanno aiutato a vivere neianni della ......Cronaca 0 66 TUGLIE/- Non si fermano gli incendi di autovetture, anche nella notte di Natale: ad essere avvolte dalle fiamme, questa volta, sono state ben tre automobili. Le prime, una ... Notte di Natale col fuoco. Bruciano 4 mezzi nei due roghi: uno certamente doloso In un rogo sono andate a fuoco cinque vetture. Nell’altro, bruciate due auto. Incendi per cause da dettagliare nella notte a Matino. Interventi dei vigili del fuoco. Do il mio consenso affinché un coo ...SALENTO - A Tuglie distrutte dal fuoco le auto dei due fratelli, mentre a Matino è stata avvolta dalle fiamme l’auto di un imprenditore.