Maria uccisa | grave il marito Sotto torchio una delle figlie

Corriere della Sera

Giorgio eAngela l'avevano riaccolta in casa adattando una parte della villetta in maniera che la figlia potesse vivere in piena autonomia. Ma i rapporti erano tutt'altro che idilliaci. Sia per ...L'ultimaAmatuzzo, 29 anni,la vigilia di Natale a Marinella di Selinunte, in Sicilia. Il governo studia l'ampliamento dei casi in cui sono previsti gli ammonimenti del questore e pene ... Maria uccisa la Vigilia di Natale. Il marito l’avrebbe colpita 12 volte: «Mi ha fatto perdere le bambine» Maria Amatuzzo, 29 anni, è stata uccisa con dodici coltellate all’addome dal marito. Quando i carabinieri sono arrivati in casa, sul luogo dell'omicidio, l’hanno ...La vigilia di Natale Ernesto Favara ha ucciso la moglie Maria Amatuzzo con 12 coltellate. Convalidato il fermo. Il sindaco: «Nuova tragedia per la nostra comunità» ...