LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | Bassino e Brignone all’inseguimento di Gut-Behrami e Shiffrin!

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 13.20. Aggressiva ma un po’ pasticciona la austriaca Liensberger che chiude a 1?24 da Moltzan ed è quarta al momento. Ora Wild 13.20: All’intermedio Liensberger ha un ritardo di 54 centesimi 13.18: Tante imprecisioni per l’azzurra Zenere che accumula un ritardo di 1?75 ed è settima. Seconda manche non all’altezza dalla prima ma ricordiamo che anche nella prima manche le atlete scese dal 9 al 15 hanno incontrato tante difficoltà per i segni sulla pista. Ora Liensberger 13.17: All’intermedio Zenere ha un ritardo di 99 centesimi 13.17: Non particolarmente a tempo la norvegese Stjernesund che è settima a 1?79 dalla testa. Ora Zenere 13.16: ...

OA Sport

11.30: Per il momento è tutto, appuntamento per le 13.00 per la seconda manche del gigante di Semmering. A più tardi 11.29: Così le azzurre che non si sono qualificate per la seconda manche:... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ... LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2022 in DIRETTA: Kriechmayr inattaccabile, Casse e Paris in top10 CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 11.30: Per il momento è tutto, appuntamento per ...La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.