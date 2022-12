Kvaratskhelia | 'Volevo solo il Napoli | trattativa lunga due anni! Ora lo scudetto'

Calciomercato.com

Anche chi è arrivato in attacco daa Raspadori, passando per Simeone ha subito avuto ... Ammetto che ci sono stati dei contatti, lui aveva capito chemantenere la casa a Napoli e ci ......e Osimhen". Lo scudetto mancato: "Quell'anno (2017 - 2018, ndr) sicuramente eravamo ... A Napoli ho rinnovato cinque volte in dodici anni, la società mi dava quello chee i tifosi ... Kvaratskhelia: 'Volevo solo il Napoli, trattativa lunga due anni! Ora lo ... Creando un Napoli che colpisce per identità e livello delle prestazioni Napoli, le parole di Stramaccioni. “Il Napoli Intervistato da Il Mattino, Andrea Stramaccioni ha speso bellissime parole per il ...L'attaccante georgiano del Napoli Kvaratskhelia ha parlato del suo trasferimento al Napoli e delle altre pretendenti sul calciomercato.