Gf Vip7 | Edoardo Tavassi prende le distanze da una gieffina | Non me la racconta giusta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), lo scaltro concorrente del Grande Fratello Vip, da bravo osservatore di ogni dinamica inizia a dubitare di una concorrente.ha ormai imparato bene come funzionano i reality. Dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi ha deciso di mettersi in gioco con il Grande Fratello, programma che ha reso celebre la sorella Guendalina.ormai sa bene non solo come comportarsi ma è un ottimo e scaltro osservatore. Durante le dinamiche che lo vedono protagonista il suo pensiero è sempre molto razionale e coerente con il suo percorso e soprattutto con ciò che segretamente dichiara in confessionale. Quando invece si ritrova in puntata ad osservare altri video che non lo vedono protagonista, osserva tutto silenziosamente, parla solo se interpellato da Signorini. Diversamente, ...