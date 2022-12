GdS – Juventus | riecco Alex Sandro e Danilo E Chiesa si è allenato regolarmente

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-27 19:06:49 Arrivano conferme dalla GdS: Allegri alla Continassa ha ritrovato gli altri due brasiliani reduci dal Mondiale. L’azzurro lavora sodo. Mirino sul test con lo Standard Liegi Dopo il riposo per le festività natalizie la Juve è tornata al lavoro alla Continassa. Nel mirino l’amichevole di venerdì contro lo Standard Liegi, che sarà la prova generale della prima gara ufficiale alla ripresa, in programma per il 4 gennaio sul campo della Cremonese. Allegri ha ritrovato i brasiliani reduci dal mondiale,(Bremer lavora già dalla scorsa settimana), e, che si ècon i compagni dopo uno stop di 15 giorni per affaticamento. Per tutti gli altri servirà ancora un po’ di pazienza: ma il tecnico conta di avere a disposizione per ...

E dopo 3 anni da professionista con la maglia delle rondinelle, lo chiama infatti la, che lo acquista per 5 miliardi di lire. Poi Sampdoria, Napoli, Piacenza e Chievo, prima di passare al ...E ne ha fatta tanta di strada la Joya, dai rosanero alladove ha vinto scudetti e diverse Coppa Italia per poi essere "abbandonato" dalla Vecchia Signora, un addio doloroso per u picciriddu ... Gds - Juventus: Ronaldo i 19.9 milioni e quell'assegno in bianco ... Thuram Juve, si muove l’Inter! Gradimento del giocatore. Le ultime sul futuro del centravanti francese Marcus Thuram è il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gazzett ...È morto in ospedale nel giorno di Natale Fabian O’Neill, l’ex nazionale dell’Uruguay che ha giocato in Serie A tra il 1995 e il 2002 con le maglie di ...