Chelsea | Potter | ‘Infortunio James un brutto colpo’ | Estero

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-28 00:21:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo il successo per 2-0 contro il Bournemouth, il tecnico delGrahamha parlato ai microfoni di Prime Video: “Complimenti ai ragazzi perché non potevamo essere sicuri di come sarebbe andata con questa lunga sosta e lo sconvolgimento del Mondiale con i giocatori che tornavano da posti diversi. Però questa partita è stata molto buona, i giocatori hanno fatto del loro meglio e hanno applicato quello su cui abbiamo lavorato. Una vittoria meritata però dobbiamo tenere duro. Bisogna riconoscere i meriti del Bournemouth che hanno reso la partita competitiva”. L’infortunio a?“Non sono sicuro dell’infortunio che ha avuto però abbiamo visto la sua qualità, che giocatore è. E’ uncolpo per noi però incrociamo le dita. ...

Sportitalia

Commenta per primo Dopo il successo per 2 - 0 contro il Bournemouth, il tecnico delGrahamha parlato ai microfoni di Prime Video : 'Complimenti ai ragazzi perché non potevamo essere sicuri di come sarebbe andata con questa lunga sosta e lo sconvolgimento del Mondiale ...Le parole di Graham, allenatore deldopo la vittoria per 2 - 0 contro il Bournemouth in Premier League Grahamha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il successo per 2 - 0 del suocontro ... Chelsea, Potter: "Vittoria meritata, complimenti ai ragazzi" La squadra di Potter ritrova il Brighton a 24 punti al settimo posto a -6 dal Tottenham quarto. La squadra di Potter chiude la pratica nel primo quarto di gara senza mai soffrire l’avversario. La paus ...La squadra di Potter ritrova il Brighton a 24 punti al settimo posto a -6 dal Tottenham quarto. La squadra di Potter chiude la pratica nel primo quarto di gara senza mai soffrire l’avversario. La paus ...