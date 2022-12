Cenone di Capodanno 2022 quanto ci costi? Il focus di Altroconsumo

RomaToday

Dopo il Natale, il, con il suo tradizionale, è il momento più atteso per grandi e piccini. Gli italiani stanno facendo scorta dei prodotti tipici, tra i quali zampone e cotechino, lenticchie secche, ...Con ildi San Silvestro che costerà in media 120 euro a persona e una spesa complessiva fino a 600 euro per restare fuori casa tutto il weekend, la vacanza diè già destinata a ... Capodanno da capogiro: i cenoni più cari di Roma Nel mondo ci sono diverse mete economiche per festeggiare il Capodanno! Ecco alcune località che vi permetteranno di salutare il 2022 al meglio.Capodanno al completo “per i 25mila agriturismi italiani che, già da settimane, registrano il tutto esaurito anche per la notte di San Silvestro, ...