(Di mercoledì 28 dicembre 2022) AGI - Magnushaper la quarta volta in carriera i" di, partite veloci a 15 minuti di tempo con 10 secondi di incremento a mossa. Il 32enne norvegese, già detentore della corona a tempo classico, si è imposto ad Almaty, in Kazakistan, dopo tre giorni di gare e con il punteggio finale di 10/13 frutto di 8 vittorie, 4 patte, e una sola sconfitta. L'unico passo falso è arrivato contro il russo Vladislav Artemiev che ha partecipato alla competizione,molti suoi concittadini, sotto la bandiera neutrale della Federazione internazionale.ha festeggiato su Twitter paragonandosi a Leo: prima per aver indossato, stavolta nella cerimonia inaugurale, le vesti tipiche del paese ospitante, ...

AGI - Agenzia Italia

Successivamente ha poiil Campionato Nazionale Indiano e, nel mese di marzo, anche il ...è tra l'altro qualificato per la fase finale della Generation Cup ed è riuscito a battere Magnus...Ma i successi del miglior giocatore di scacchi Magnusnon si fermano qui: hacinque edizioni (dal 2009 al 2013) dell' Oscar degli scacchi , assegnato dalla rivista di settore russa 64. ... Carlsen ha vinto i mondiali rapid di scacchi: "Come Messi" Quarto successo in carriera per il campione norvegese in uno dei formati "veloci", 15 minuti più 10 secondi di incremento a mossa. Secondo il 18enne tedesco Keymer e terzo l'italo-americano Fabiano Ca ...