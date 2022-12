Carcere Beccaria | preso il quarto evaso grazie a una segnalazione

Open

- Era con un gruppo di ragazzi che ascoltava musica ad alto volume alle porte di Milano. All'appello ora ne mancano altri ......del'non ce la fanno più, pensano di non avere niente da perdere'. Lo afferma al Corriere della Sera don Claudio Burgio, fondatore della comunità Kayros di Vimodrone e cappellano del... Una partita di pallone e un agente distratto dietro l'evasione di Natale dal carcere minorile Beccaria È stato rintracciato alle porte di Milano, in piazza Marinai d'Italia a Sesto San Giovanni, dai carabinieri e poi consegnato alla Polizia penitenziaria: è un ragazzo di origine marocchina di 17 anni i ...Si tratta di un 43enne serbo che sta scontando 20 anni a Caserta. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e riportato in carcere ...