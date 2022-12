Agenzia ANSA

E' partita la procedura per la gara di riqualificazione dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze: oggi è stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, nei prossimi giorni ...... il suo nome è finito di nuovo sulla bocca di tutti perdi un episodio che potrebbe mettere a ... quando era ancora soltanto un bambino, diede undritto sulle gambe della cugina Victoria ... Calcio: via a Firenze procedura gara riqualificazione 'Franchi ... BOLOGNA - Solo cinque giorni al via del calciomercato invernale che in casa rossoblù si attende con serenità. Non solo perché le ultime partite, amichevoli comprese, hanno detto che la squadra ha trov ...Le ultime sul calciomercato della Juventus con le dichiarazioni del collega di 'Sport Mediaset' Gianni Balzarini ...