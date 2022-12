Ascoli | ds Valentini | 'A chi non piace Coda? Fabbrini è in partenza

TUTTO mercato WEB

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Marco, direttore sportivo dell', ha tracciato un bilancio della squadra bianconera e, interpellato dai giornalisti locali, ha parlato anche di calciomercato. Come riporta il portale ...... Bertoldi, Crescenzo (38'st Santarelli), Alonzi (40'st De Costanzo), Tortolano (37'pt), ...Mister Cioci a fine partita Le parole di mister Franco Cioci al termine della gara tra Porto d'... Ascoli, Valentini: "Coda e Tsadjout profili che piacciono. Bidaoui penalizzato, potrebbe partire" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ..."La ricetta di Valentini per l’Ascoli: 'Mercato chirurgico con più giovani. Mi piacerebbe riprendere Tsadjout'",.