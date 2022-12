Traffico Roma del 27-12-2022 ore 17 | 30

(Di martedì 27 dicembre 2022) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simona cerchiare rallentato intenso ilsul Muro Torto disagi sul lungotevere poi nella zona di Prati e del centro sulla via Tuscolana difficoltà di circolazione in zona Colli Albani Arco di Travertinoin uscita daa rallentamenti sulla via Flaminia su Prenestina e Casilina code entrati della via del mare della Colombo mentre intanto sul viale deignoli incidente tra Acilia e Ostia Antica risolto invece un incidente sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale tratto Urbano della A24 il raccordo conintenso sulla tratto Urbano rallentamenti in uscita per quanto riguarda raccordo code e rallentamenti nel tratto sud della carreggiata esterna tra Laurentina e L’autostrada per Napoli ...

Procedono i preparativi in vista del Capodanno a Roma. Non solo i mezzi pubblici potenziati, ma anche una serie di modifiche al traffico per allestire il palco al Circo Massimo, già dal 30 dicembre. Il concerto inizierà alle 21.30 e proseguirà. Le previsioni meteorologiche infatti fanno entrare in vigore ulteriori limitazioni al traffico. Smog oltre i limiti a Roma: oggi blocco del traffico e mezzi pubblici gratis. La spettacolo della notte del 31 dicembre cambia la viabilità dell'area circostante, già a partire dalle 7 di venerdì 30.