Ternana | il presidente Bandecchi è una furia | l’attacco ai tifosi

(Di martedì 27 dicembre 2022) La prima parte di stagione dellaè stata positiva, la squadra è una candidata alla qualificazione ai playoff in Serie B. Le ultime partite non sono state entusiasmanti, la dirigenza ha ufficializzato il cambio di allenatore con l’arrivo di Andreazzoli al posto di Lucarelli. Laoccupa l’ottava posizione, ma è reduce da un solo punto nelle ultime 3 partite. Sono arrivate le prime critiche, considerate fuori lungo dalStefanodel numero uno dellaè stato durissimo ontro alcunineroverdi che hanno contestato la squadra al termine della debacle di ieri a Frosinone, lanciando oggetti. “Voi non vi meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi, collegate il ...

TERNI - "Voi non vi meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi" . E' il messaggio, via social, del presidente della Ternana Stefano Bandecchi , alla parte della tifoseria rossoverde che lo ha contestato a seguito della sconfitta delle Fere con il Frosinone . E' stata anche lanciata nei suoi confronti una bottiglietta d'acqua.