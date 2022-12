Temporali e “bombe d’acqua” in largo Barozzi | presto una vasca di laminazione da 3000 litri

(Di martedì 27 dicembre 2022) Bergamo. Il Comune di Bergamo prosegue nel piano di adattamento della città ai cambiamenti climatici: alle rare piogge invernali corrispondono – da qualche anno a questa parte – straordinarie precipitazioni concentrate in poche decine di minuti nei mesi estivi, con conseguenti allagamenti di alcune aree della città sotto le quali scorrono varie rogge e corsi. Dopo gli interventi sul quartiere di Longuelo (nel quale sono agli sgoccioli i lavori per lo scavo delladidella valle d’Astino) e sul Villaggio degli Sposi, entrambi interessati dall’allagamento del luglio 2016, Palazzo Frizzoni ha concluso nei giorni scorsi l’iter progettuale per la realizzazione di una grandedianche nel quartiere di Santa Lucia, più precisamente nell’area di via dello Statuto ...

