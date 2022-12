Renzi | “Un abbraccio affettuoso e solidale al figlio di Matteo Salvini”

La Ragione

'Unaffettuoso e solidale al figlio di Matteo Salvini, vittima di un brutto episodio di ... Così, su Twitter, il senatore e leader di Italia Viva, MatteoMatteomanda un messaggio a Matteo Salvini e suoi figlio per l'aggressione ricevuta a Milano la sera di Santo Stefano. 'Unaffettuoso e solidale al figlio di Matteo Salvini, vittima di un ... Milano: Renzi, ‘forza Federico, un abbraccio affettuoso al figlio di Salvini’ ROMA - "Un abbraccio affettuoso e solidale al figlio di Matteo Salvini, vittima di un brutto episodio di criminalità a Milano. Forza Federico!". E' quanto ...Il figlio del leader leghista Matteo Salvini è stato rapinato per strada a Milano in Via Jacopo Palma. Federico, 19 anni, nella sera di venerdì 23 dicembre è stato minacciato con una Leggi ...