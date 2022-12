Rabiot e Pogba via | la Juve si ‘consola’ con Milinkovic e non solo

90min IT

Con il probabile addio di, le nuove partenze di Arthur e Zakaria, la possibile cessione di McKennie (piace in Premier) e l'incognita, i bianconeri hanno bisogno di questo colpo. Il ...Se Giroud, Griezmann enon stavano bene o non erano al meglio, perché metterli subito in ... Ma alla Francia sono mancati, Kanté e messieur Benzema. Con tutto il rispetto per Giroud, ... Pogba blocca Rabiot alla Juventus: come cambia il futuro dell'ex PSG A 6 giorni dal via del calciomercato, i primi movimenti: l’Inter attende una risposta da Skriniar e punta Thuram, la Lazio prova a prendere Cheddira e trattenere Milinkovic ...In questi mesi la società Juve ha dovuto lottare con diversi problemi. Ora la società deve fare i conti anche con il calciomercato.