Perché la “lista dei desideri” di Zelensky non è stata soddisfatta dagli Usa

(Di martedì 27 dicembre 2022) Volodymyrha lasciato gli Stati Uniti dopo aver incassato da Joe Biden il via libera per un nuovo pacchetto di armamenti dal valore complessivo di 1.8 miliardi di dollari. Dal punto di vista mediatico, la trasferta del presidente ucraino èun successo: accolto come un eroe alla Casa Bianca, applaudito al Congresso, citato InsideOver.

WIRED Italia

... aggiungere un elemento a unadella spesa già creata) mi risponde di non essere in grado di ...dice anche la scienza che il binge - watching fa male (al sonno) di Federica D Auria Ma allora...Per Nordio c'è naturalmente in cima allala costruzione di nuove carceri: in Italia i tempi ...per legge questo è il limite d'età per gli istituti minorili. Più in generale, questo ... Nepo babies, perché tutti ne parlano