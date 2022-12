Lazio | senti Caicedo | “Spero di poter tornare un giorno”

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Le cose stanno andando molto bene, qui in Arabia abbiamo già ripreso a giocare. Ultimamente ho segnato un gol molto simile a quello che ho fatto nel derby ad Olsen”. Queste le parole dell’ex attaccante della, Felipe, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Sulle voci di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in Arabia: “Se dovesse arrivare sarebbe un grande colpo per il calcio arabo”. Sulla: “Mi manca tanto. E’ la mia casa e la squadra del mio cuore. Mi manca l’ambiente e anche i miei compagni,diun. Adesso riesco ad allenarmi con continuità, cosa che prima mi era mancata. Sto bene sia fisicamente che a livello mentale. La rete alla Roma è uno dei ricordi più belli. Lo stadio era pieno ed è stato bellissimo. ...

