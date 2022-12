Kiev punta ad un summit di pace a febbraio alle Nazioni Unite. Ma Lavrov punzecchia

(Di martedì 27 dicembre 2022)2023, orizzonte ditira dritto sul suo piano per mettere fine al conflitto in Ucraina evocato nel faccia a faccia tra Zelensky e Biden a Washington e annuncia l’obiettivo di organizzare...

Mosca: " È stato un drone ucraino" Per approfondire Il racconto "colpisce nel cuore della Russia con droni e commando, Mosca scatena raid di vendetta. Ma le trattative continuano L'analisi " Lo ...Intanto, continuano i blackout di emergenza in diverse regioni del Paese, inclusa la capitale. Ma Zelensky prova a tenere alto il morale della popolazione, dicendosi convinto che gli ucraini "... Ucraina, Kiev punta a un summit di pace a fine febbraio all'Onu - Mondo L'obiettivo dell'Ucraina è quello di arrivare a un summit di pace, per mettere fine al conflitto con Mosca, entro febbraio. La sede potrebbe essere quella delle Nazioni Unite e il mediatore il segreta ...