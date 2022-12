Immuni | il governo spegne l' app di contact tracing dal 31 dicembre

Sky Tg24

... in particolare del potere del. Ma durante la pandemia di Covid - 19, io e tanti altri ...hanno funzionato al punto di convincere milioni di persone che solo i vaccini mRNA rendevanoe ...... come tante in passato, da cui erano praticamentei bambini normali e gli adulti giovani e ...all'evento pandemico e sono viziati da eccesso di potere" In questi primi mesi del 2020 il... Covid e influenza, news. Istituto Gb: "In Cina 5.000 morti al giorno". LIVE Addio alla app di contact tracing. Stop alle notifiche di esposizione, alla piattaforma dei dati sul tracciamento dei contagi e all'uso della app per archiviare il green pass ...Il governo ha deciso di cancellare l’app Immuni, utilizzata per il tracciamento dei contatti di Covid-19. Dal 31 dicembre non sarà più possibile scaricarla. In molti avranno persino dimenticato della ...