Il Guangzhou retrocede Marca | è il simbolo del tracollo del calcio cinese

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilè retrocesso nella Seconda Divisionedopo aver perso 1-4 contro il Changchun Yatai nel penultimo turno della Super League 2022. Ilha vinto solo tre partite su trentatré e non ha vinto una sola partita dal 21 agosto. La squadra è penultima in classifica. Solo l’Hebei, che a causa di una sanzione è a -3 punti, ha avuto una stagione peggiore. Il, scrive, “è il più grande esempio della caduta del”. Dal 2010 è stata l’unica squadra nazionale a vincere due volte la Champions League asiatica (2013 e 2015) e la prima a partecipare alla Coppa del mondo per club, debuttando nel 2013. È arrivata a vincere sette scudetti cinesi di fila ed è la squadra di maggior successo nella storia. Ora, però, è retrocessa. Fino a ...

Dai fasti vincenti con Cannavaro e Lippi in panchina alla retrocessione in seconda divisione: fine di un'era per il Guangzhou FC.